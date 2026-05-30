أكبر شركة طيران في الهند تتكبد خسائر فصلية قياسية بسبب ارتفاع سعر الوقود

دبي - احمد فتحي في السبت 30 مايو 2026 02:01 صباحاً - العربية نت_ أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة الهندية “إنديجو”، يوم الجمعة، عن خسائر قياسية في الربع الرابع من العام، حيث عانت الشركة، وهي أكبر شركة طيران في البلاد، من انخفاض السعة الداخلية، وانخفاض قيمة الروبية، وارتفاع أسعار الوقود.

وبلغت خسائر الشركة 26.62 مليار روبية (280.2 مليون دولار) للربع المنتهي في 31 مارس، مقارنة بأرباح بلغت 30.73 مليار روبية في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعاني شركات الطيران من ارتفاع أسعار الوقود بجانب شحه في عدد من المناطق ما دفع بعض الشركات إلى تقليص مساراتها وعدد رحلاتها بجانب زيادة أسعار التذاكر.

