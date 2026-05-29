نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يرتفع بعد هبوطه لأدنى مستوى في شهرين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مايو 2026 06:13 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بعدما سجلت أدنى مستوياتها في شهرين في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بتراجع الدولار وأسعار النفط عقب تقارير تحدثت عن تحركات أمريكية وإيرانية لتمديد وقف إطلاق النار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4504.07 دولار للأوقية بحلول الساعة 1731 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ أواخر مارس الماضي.

كما أغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب على ارتفاع بنسبة 1.1% عند 4532.40 دولار للأوقية.

وجاءت مكاسب الذهب بالتزامن مع انخفاض الدولار وأسعار النفط، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التهدئة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يرتفع بعد هبوطه لأدنى مستوى في شهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.