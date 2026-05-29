الذهب يصعد مع ترقب اتفاق واشنطن وطهران وتوقعات الفائدة الأمريكية

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مايو 2026 10:07 مساءً - العربية نت_ ارتفعت أسعار الذهب هامشياً اليوم الجمعة مع متابعة المستثمرين لتقارير متعلقة باتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %إلى 4505.57 دولار للأونصة. لكنه نزل بنحو 0.1 % منذ بداية الأسبوع.

وهبط سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في شهرين أمس الخميس قبل أن يختتم التعاملات على ارتفاع بعد تقارير عن تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وفقاً لـ”.

وقال براين لان المدير الإداري بشركة جولد سيلفر سنترال “شهدنا أمس انخفاض الذهب إلى 4360 دولارا، وكان من المرجح أن يستمر في الانخفاض حتى صدور أنباء وقف إطلاق النار ، وهو ما أدى إلى تحول مفاجئ في الأسعار. وهذا هو الوضع الذي لا تزال السوق عليه هذا الصباح”.

وأضاف: “تنتظر الأسواق الآن توقيع الاتفاق حتى لو كان الأمر يتوقف فقط على توقيع ترامب”.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 4535.90 دولار.

وذكرت مصادر لـ”” أن البلدين توصلا أمس إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق عليه حتى الآن، وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن اللمسات النهائية لم توضع عليه بعد.

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في أبريل بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب مع إيران، مما عزز توقعات خبراء الاقتصاد بإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير حتى العام المقبل.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي تسير في الاتجاه الصحيح بالنظر إلى التوقعات، مضيفا أنه يتوقع أن يكون التضخم مرتفعا في الأمد القريب مع تراجع الضغوط في وقت لاحق من العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 75.61 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاديوم 0.5 % إلى 1375.63 دولار، ويتجه كلا المعدنين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

فيما خسر البلاتين 0.4 % إلى 1914.95 دولار في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية.

