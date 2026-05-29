النفط يهبط قليلا وسط آمال في اتفاق بين أمريكا وإيران

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مايو 2026 10:07 مساءً - العربية نت_ انخفضت العقود الآجلة للنفط بمعدل طفيف وسط آمال في توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، لكن الأسعار تلقت دعما من تصريحات جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن البلدين لم يتوصلا بعد لاتفاق لكنهما يقتربان من ذلك.

وبحلول الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو، التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة، 35 سنتا أو 0.37 %إلى 93.36 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 63 سنتا أو 0.71 % إلى 88.27 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس الأكثر تداولاً 46 سنتا أو 0.50 بالمئة إلى 92.24 دولار، وفقاً لـ””.

وانخفضت الأسعار بأكثر من 8% خلال الأسبوع وسجل برنت أدنى مستوى له عند 87.11 دولار مقابل أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 109.47 دولار.

وشهدت الأسعار تقلبات في الجلسات الماضية بسبب الإشارات المتضاربة حول احتمالات بانتهاء حرب إيران التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر وبإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، وما زال حجم حركة المرور عبر المضيق يمثل جزءا ضئيلا من مستواه قبل الحرب.

وذكرت مصادر لرويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا أمس الخميس إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر المضيق، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق عليه حتى الآن، وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه لم توضع اللمسات النهائية عليه بعد.

وقال فانس للصحفيين إن واشنطن “لم تصل بعد” إلى اتفاق مع إيران لكنهما قريبتان من ذلك، مضيفا أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي بشكل كبير.

وأشار فانس إلى وجود بضع نقاط الخلاف في المحادثات مع طهران بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب.

وقال “لا أستطيع ضمان التوصل لاتفاق لكنني أشعر في الوقت الحالي بتفاؤل كبير حيال ذلك”.

