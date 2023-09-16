نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح جامع سارية الجبل في القلعة بحضور وزير الآثار ومحافظ القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى جامع سليمان باشا الخادم في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ورافق الوزير محافظ القاهرة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من قيادات الوزارة.

الصور الأولى من جامع سارية الجبل قبل افتتاحه رسميًا

والتقطت كاميرا الفجر عددًا من الصور من داخل وخارج جامع سليمان باشا الخادم الشهير بجامع سارية الجبل في القلعة والذي يتم افتتاحه اليوم بعد قليل

وأعمال ترميم المسجد بدأت في عام 2017 وتتم تحت إشراف قطاعي المشروعات والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار بتمويل ذاتي، وذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على زيادة الإنفاق العام على مشروعات ترميم وصيانة المواقع والمباني الأثرية والمتاحف بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية وما تستحقه من إنفاق، الأمر الذي يساهم بدوره في تحسين التجربة السياحية للسائحين من محبي منتج السياحة الثقافية.

وأعمال الترميم والتطوير بالمسجد شملت أعمال الترميم المعماري والدقيق، بما يعمل على عودة المسجد لحالته الأصلية حيث أنه مبني من حجر الفص النحيت طبقا للوثيقة الأصلية للمسجد.

كما تضمنت إزالة طبقة الملاط الموجودة على جدران المسجد إلى جانب استكمال أعمال القباب الموجودة بالسارية، والشبابيك الخشبية بالكُتاب الرئيسي للمسجد، بالإضافة إلى معالجة المصبعات النحاسية وعزلها، وصيانة رخام الأرضيات والكسوة.

ويعتبر مسجد سليمان باشا الخادم هو أول مسجد ينشئ فى مصر على الطراز العثمانى ومئذنته ذات القمة العثمانية المدببة وأول مثال للمئذنة العثمانية بمصر، ويقع داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بجوار سور القلعة، وقد أنشأه سليمان باشا الخادم أحد رجال الدولة العثمانية البارزين في عهد السلطان سليمان القانوني.

وتم إنشاء الجامع عام 1528م وذلك على أنقاض مسجد قديم كان قد شيده أبو منصور قسطة وإلى الإسكندرية في العصر الفاطمي سنة 1141م في هذا المكان قبل بناء القلعة.

واشتهر المسجد خطأً باسم سارية الجبل تيمنًا بقصة سيدنا سارية مع سيدنا عمر بن الخطاب.