نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير إذاعة القرآن الكريم بالجزائر: حُقَّ لكل مصري يفخر بماحققته مصر من إنجازات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مدير إذاعة القرآن الكريم بالجزائر حمدي عيسى الشكر إلى وزير الأوقاف، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالفترة التي قضاها في مصر أم الدنيا، وأكد على أنها كانت فترة مليئة بالفكر والنقاش في كل ما يهم قضايا الأمة الإسلامية، وكانت البداية من المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول "الفضاء الالكتروني والذكاء الاصطناعي".

حيث كانت الاستفادة منه عميقة في الرؤى والطرح الموضوعي وكيفية استغلال الفضاء الالكتروني الاستغلال الأمثل، وضرورة استغلال آخر المبتكرات في ثورة المعلومات في مجال الوسائط العصرية، وجعلها منصة للخطاب الديني المعتدل والبناء، وكل هذا يسهم في استقرار عالمنا الإسلامي ونهضته، وكانت بعد ذلك الدورة التدريبية حول أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني التي نظمها اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي بأكاديمية الأوقاف الدولية، وتضمنت نشاطًا فكريًّا غنيًّا، ومحاضرات لكبار سفراء شئون الدعوة والإعلام حول البعد الشرعي والأخلاقي في التعامل مع الفضاء الإلكتروني والإعلام الرقمي والثقافة وقضايا المجتمع.

وأكد أن الفضل يرجع بعد الله (عز وجل) لوزارة الأوقاف ثم للوزير لعقد هذا المؤتمر الرائع والدورات التدريبية الرائدة، مشيدًا بما تشهده مصر من تطوير في كافة المجالات، وأكد أن لكل مصري أن يفخر بما حققته مصر في العاصمة الإدارية الجديدة من إنجازات تفوق الوصف والخيال.