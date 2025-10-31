العالم اليوم - "سابك" تشارك في "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض

انتم الان تتابعون خبر "سابك" تشارك في "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:20 مساءً - شاركت "سابك"، المتخصصة في مجال الكيماويات المتنوعة، شريكا استراتيجيا في "منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار" خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر بمدينة الرياض.

وشارك المهندس عبد الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، مع قادة الأعمال وممثلي القطاعين العام والخاص في مناقشة سبل تحقيق النمو والازدهار وتوسيع آفاقهما.

وفي جلسة حوارية بعنوان "هل يمكن للتقنيات الدائرية ومصادر الطاقة الجديدة تطوير الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية؟"، أشار الفقيه إلى أن الاستدامة والاقتصاد الدائري والابتكار هي ركائز أساسية ذات جذور عميقة في مسيرة "سابك" منذ إنشائها.

واستحضر الرئيس التنفيذي المصادقة التاريخية على مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون من قبل دول مجموعة العشرين خلال ترؤس المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي في هذا الاتجاه، مثل المبادرات التحفيزية، قد أسهم في نشر التقنيات الجديدة التي تُعد أداة تمكين أساسية لتحفيز الاقتصاد الدائري.

كذلك شدد الرئيس التنفيذي على دعم "سابك" المتواصل لتمكين خطط المملكة العربية السعودية الطموحة، في هذا المجال مثل رؤية السعودية 2030، ومبادرات السعودية الخضراء.

كما شاركت "سابك" أيضا في المعرض المقام على هامش الفعالية، مسلطة الضوء على التزامها القوي بالاستدامة والكفاءة والريادة التقنية.

ويشهد هذا العام الذكرى التاسعة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين "سابك" و"مبادرة مستقبل الاستثمار"، والتي تم توقيعها عام 2017 خلال الدورة الأولى من المنتدى، تأكيدا على الدعم المستمر الذي تقدمه الشركة للمبادرة.