نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر ضد الفيحاء.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف غدا السبت الموافق الأول من نوفمبر، فريق النصر نظيره فيحاء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف ليلا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة على قنوات الثمانية الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، للمنافسات دوري روشن وكأس الملك.



يدخل النصر المواجهة بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من اتحاد جدة في ثمن نهائي كأس الملك مسجلًا أول هزيمة محلية لمدربه خورخي خيسيوس منذ انطلاقة الدوري.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يحنل فريق النصر المركز الأول من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق الفيحاء في المركز العاشر برصيد 8 نقاط



تشكيل النصر المتوقع ضد الفيحاء

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل، سلطان الغنام، إنغييو مارتينيز، أيمن يحي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أنجيلو.

الوسط الهجومي: كينغسلي كومان، جواو فيليكس، ساديو ماني

المهاجم: كريستيانو رونالدو

أعلن الناقد الرياضي علي العنزي عبر حسابه على موقع اكس غياب الفرنسي محمد سيماكان والدولي أيمن يحيى عن مباراة النصر أمام الفيحاء، وذلك للإصابة، والدولي البرازيلي بينتو ماثيوس حارس مرمى الفريق، من القائمة، لوجهة نظر فنية، في ظل رغبته في الاعتماد على الحارس نواف العقيدي.

