نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إنها حظرت دخول المزيد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ردًا على العقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على موسكو، دون توضيح قائمة الأفراد المحظورين.

واعتمدت المفوضية الأوروبية في 23 أكتوبر الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا في عام 2022، وتتضمن الحزمة حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفرض عقوبات على بنوك في آسيا الوسطى وشركات تكرير صينية وشبكة أسطول الظل الروسي.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات "هائلة" على القطاع النفطي الروسي، على أمل حمل موسكو أخيرًا على وقف حربها على أوكرانيا.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق لتشديد عقوباته على قطاع المحروقات الروسي، سعيًا لتجفيف موارد موسكو في حربها على أوكرانيا.

وأعلن قبل ذلك فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين روسنفت ولوك أويل، اللتين "تمولان آلة الكرملين الحربية".

وتتضمن العقوبات تجميد كل أصول المجموعتين في الولايات المتحدة، ومنع كل الشركات الأمريكية من التعامل معهما.