منتخب هوكي الشباب يتواجد فـي نهائيات كاس العالم بالهند

أعلن الاتحاد العُماني للهوكي مشاركة المنتخب الوطني للشباب في نهائيات كأس العالم للهوكي المقرر إقامتها في مدينة تاميل نادو بالهند خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبلين. وتُعد هذه المشاركة الأولى من نوعها في تاريخ الهوكي العُماني، وتمثل إنجازًا تاريخيًا بارزًا في مسيرة الرياضة بسلطنة عُمان، وتجسيدًا للتطور المستمر الذي تشهده اللعبة خلال السنوات الأخيرة. وجاءت هذه المشاركة بعد تأكيد الاتحاد الدولي للهوكي دعوته الرسمية لمنتخب سلطنة عُمان للمشاركة بدلًا من منتخب باكستان الذي اعتذر عن المشاركة في البطولة، وذلك باعتبار منتخبنا الوطني للشباب صاحب المركز الأعلى التالي في بطولة كأس آسيا للشباب 2024، وبذلك، ينضم المنتخب الوطني إلى قائمة 24 منتخبًا من مختلف قارات العالم تتنافس في هذا الحدث العالمي الكبير. وتكتسب نسخة هذا العام أهمية خاصة، إذ تُعد الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 24 دولة في فئتي الرجال والسيدات على حد سواء، في خطوة تؤكد التزام الاتحاد الدولي للهوكي بتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز مبدأ الشمولية ضمن استراتيجيته العالمية «التمكين والمشاركة». وعبّر الدكتور مروان بن جمعة رئيس الاتحاد العُماني للهوكي، عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية العُمانية، وجميع الشركاء والرعاة، على دعمهم المستمر لتطوير رياضة الهوكي، وكل من ساهم في دعم مسيرة الاتحاد. وأضاف: تُعد هذه المشاركة محطة مهمة في مسار تطوير رياضة الهوكي في سلطنة عُمان، وفرصة ذهبية للجيل القادم من اللاعبين لاكتساب الخبرة والمنافسة على المستوى العالمي، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان في خارطة الهوكي الدولية.