نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعاون ضد القادسية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف غدا السبت الموافق الأول من نوفمبر، فريق التعاون نظيره القادسية ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة على قنوات الثمانية الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، للمنافسات دوري روشن وكأس الملك.

تاريخ مواجهات الفريقين

وتقابل الفريقان وجهًا لوجه في 17 مباراة سابقة بجميع المسابقات وسيطر التكافؤ على نتيجة المواجهات.

وحقق كل من القادسية والتعاون 6 انتصارات بينما حسم التعادل نتيجة 5 مباريات.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يطمح كلا الفريقين إلى فوز يضع أحدهما ضمن بؤرة المنافسة على الصدارة، ففريق التعاون بالمركز الثالث برصيد ١٥ نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر والهلال الوصيف، اما القادسية فهو بالمركز الرابع برصيد اربعة عشر نقطة.

