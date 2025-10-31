نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل.. طالع مواعيد مواجهات اليوم الأول من الجولة الثالثة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر، بعدة مباريات قوية.

غزل المحلة ضد مودرن سبورت

يلتقي فريق غزل المحلة على أرضه ووسط جماهيره ضد نادي مودرن سبورت، يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر ضمن منافسات الجولة ال١٣ من الدوري المصري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت في تمام ال٥ عصرا بتوقيت القاهرة.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، عن تعييناتها الرسمية لحكم مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت، المقرر لها يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل، ضمن الأسبوع الثالث عشرة من منافسات دوري نايل.

تم اختيار الحكم إبراهيم محمد لإدارة مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت يعاونه أسامة عبد اللطيف وأحمد عادل، وحسني سلطان حكم رابع، بجانب مصطفى مدحت حكم فيديو، وأحمد طارق موسى مساعد حكم VAR

يحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بعد ان خاض ١٢ مباراة، وحصد منها ١٥ نقطة، وهو عدد نقاط مودرن سبورت. لكنه بالمركز ال١١ بسبب فارق الأهداف.

الجونة ضد فاركو

يستضيف فريق الجونة على أرضه ووسط جماهيره فريق فاركو، في تمام ال٨ بتوقيت القاهرة، ويبحث كلاهما عن استمرار الانتصارات بعد جولة ماضية كانت رائعة على مستوى النتائج.

استطاع الجونة الفوز على سموحة والقفز إلى المركز الرابع عشر ب١٥ نقطة، اما فاركو فقفز إلى المركز ال١٨ ب٩ نقاط بعد فوزه على الإسماعيلي، وجاء انتصار الفريقين بنتيجة هدف واحد دون رد

يتولى محمود ناصف إدارة مباراة الجونة فاركو، يعاونه محمد سعيد شيكا مساعد أول، كريم ذكي مساعد ثان ومحمود حسين حكمًا رابعًا.فيما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو، علاء صبري ويساعده محمد أيمن

الاسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية

على أرضه ووسط جماهيره وفي تمام ال٨ مساء بتوقيت القاهرة، يستضيف الإسماعيلي صاحب المركز الأخير فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز قبل الأخير.

يبحث كلاهما عن انتصار من أجل الهروب من منطقة الهبوط، فالاسماعيلي لديه ٧ نقاط من ١٢ لقاء، خسر ٩ مواجهات وفاز في لقاءيين وخيم التعادل على لقاء.

الوضع مشابه لدى كهرباء الإسماعيلية الذي في جعبته ٨ نقاط من ٧ هزائم وانتصارين وتعادلين.

يدير مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية حمادة القلاوي، يعاونه أحمد حسام مساعد أول، خالد حسام مساعد ثان وأحمد ناصر حكمًا رابعًا

تذاع كل المنافسات المحلية على قنوات أون سبورت.

