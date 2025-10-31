نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الخطيب بعد انتخابه لفترة جديدة في رئاسة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن امتنانه الكبير لثقة الجمعية العمومية، بعد تجديد انتخابه لرئاسة النادي لفترة جديدة، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي عكس روح الانتماء والوفاء داخل القلعة الحمراء.



وقال الخطيب، خلال تصريحاته عقب انتهاء العملية الانتخابية: إن أعضاء الأهلي أثبتوا مرة أخرى وعيهم وإخلاصهم للنادي، من خلال المشاركة الكثيفة في الانتخابات، وهو ما يعكس حرصهم على مستقبل النادي واستمرارية نجاحاته.

ووجه رئيس الأهلي الشكر لمجلس الإدارة السابق وكل من أسهم في خدمة النادي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجميع عمل بروح العائلة وإخلاص كامل لمصلحة الأهلي.

وأضاف الخطيب أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية جديدة وتطوير أساليب العمل، رغم ما حققه المجلس السابق من إنجازات، مؤكدًا أن جميع أبناء الأهلي يجتمعون على هدف واحد وهو رفعة النادي والحفاظ على مكانته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاختلاف في الأراء داخل الأهلي لا يفسد روح التعاون والمحبة، وأن هذه القيم ستظل دائما أساس نجاح وعراقة النادي.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، برئاسة المستشار زكي شلقامي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اكتمال حضور الجمعية العمومية بعد تسجيل 11،768 عضو أدلوا بأصواتهم لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

