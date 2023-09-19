وزير الرى ونظيره الجنوب سودانى يختتمان فعاليات اللجنة الفنية المشتركة بين مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:27 صباحاً - - الوزيران يؤكدان على الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين ، وإستمرار الزيارات المتبادلة على مستوي الوزراء والفنيين

- قيام الفنيين من الجانب المصرى بزيارة جنوب السودان للتعرف على متطلبات المواطنين وتحديد المشروعات التي تحقق هذه المتطلبات

- دور هام للجنة المشتركة في متابعة المشروعات التنموية بجنوب السودان وإزالة أي تحديات تواجهها

- الدكتور سويلم : تقديم الدعم لجنوب السودان لتوفير المياه النقية وخزانات مياه الأمطار ومحطات القياس ومركز للتنبؤ وبناء القدرات

- السيد دينج : إهتمام جنوب السودان بالمشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين

إختتم السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد/ بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان فعاليات اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان والمنعقدة بالقاهرة بحضور أعضاء اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين .

وأكد الوزيران على الاستمرار في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين البلدين ، وإستمرار الزيارات المتبادلة على مستوي الوزراء والفنيين لمتابعة كافة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين ، وقيام الفنيين من الجانب المصرى بزيارة جنوب السودان للتعرف على متطلبات المواطنين بجنوب السودان لتحديد المشروعات المثلى التي تحقق هذه المتطلبات .

كما تم التأكيد على الدور الهام للجنة الفنية المشتركة في متابعة موقف المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية بدولة جنوب السودان ، والتباحث حول سير العمل في مختلف أنشطة هذه المشروعات والعمل على إزالة أي تحديات تواجهها .

وأشار الدكتور سويلم لإهتمام مصر بتقديم الدعم لدولة جنوب السودان الشقيقة في العديد من المشروعات في مجال توفير المياه النقية للمواطنين وإنشاء خزانات لمياه الأمطار ومحطات لقياس المناسيب والتصرفات ومركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر والتدريب وبناء القدرات ، ومن جانبه أكد السيد دينج على إهتمام الجانب الجنوب سوداني بالمشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين .

الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المشتركة تشكلت تحت مظلة إتفاقية التعاون الفني والتنموي والتي تم توقيعها في نوفمبر ٢٠١٤ تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والسيد الرئيس/ سلفا كير ماريديت رئيس جمهورية جنوب السودان .