الحوار الوطنى: انتخابات الرئاسة فرصة لخلق مساحة مشتركة بين مكونات المجتمع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:28 صباحاً - قال مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس ينظر إلى انتخابات الرئاسة باعتبارها فرصة إضافية لخلق المساحة المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري تأسيسا للجمهورية الجديدة.

أضاف المجلس نقلا عن قناة اكسترا نيوز: "نقدر تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع المدني والرأى العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته.

دعا المجلس كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية بالنظر لانتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.