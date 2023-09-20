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أحمد جودة - القاهرة - كل ماتريد معرفة عن انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بعد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف عن تفاصيل إجراء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وخطوات معرفة اللجان الانتخابيه

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات موتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وأقامت الهيئة المؤتمر من أجل إطلاع ووضع الرأي العام في الصورة، وتوضيح على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وأعداد الجهاز التنفيذي تقريرا شاملا، يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء المراسم الانتخابيه على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

الهئية الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف عن تفاصيل إجراء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وخطوات معرفة اللجان الانتخابيه

وكشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن الموعد المحدد للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، وأوضح إلى أنه سيتم الإعلان عنه يوم الإثنين القادم الموافق 25 سبتمبر 2023.

شروط الترشح للانتخابات

وأشار المستشار أحمد بندراي إلى شروط قبول الأشخاص المرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية، وأعلن عن هذه الشروط والتي جاءت كالتالى.

أن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين.

وألا يكون لدية جنسية أخرى سواء هو أو ابويه أو زوجته.

وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.

وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

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شروط قبول المرشح بعد توافر الشروط السابقة

الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف عن تفاصيل إجراء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وخطوات معرفة اللجان الانتخابيه

وأشار بندراي إلى عدد أخر من الشروط بجانب الشروط السابقة من أجل قبول طلب المرشح وهذه الشروط تنص على:-

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة من هذه المحافظات.

ولا يجوز لهؤلاء المواطنين تأييد أكثر من مترشح.

تعهد الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشار المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى إن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، مشيرا إلى تعهد الهيئة الوطنية بأن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية الإجرائية للتقدم للانتخابات.

إشراف قضائى وهيئة منفصلة

وأكد المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي على أن الهيئة وحدها هي المسؤولة عن إدارة الانتخابات الرئاسية وستكون تحت إشراف قضائي كامل، وستقف الهيئة على مساحة واحدة لكل المرشحين دون تفرقة أو تمييز.

طلب المشاركة

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحثت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 65 مليون مواطن على المشاركة في الانتخابات، وأوضحت الهيئة إلى أنه سيتم مراعاة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وتوفير الرعاية اللازمة لهم خلال التصويت.

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كما اجتمع المستشار احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار وائل الشيمي عضو الجهاز الأسبوع الجاري، مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث سبل الإجراءات اللازمة لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

خطوات التعرف على اللجنه الانتخابيه الخاصة بك؟

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن خطوات التعرف على اللجان الانتخابيه، ويمكن للمواطن التعرف على اللجنه من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والقيام بإدخال الرقم القومى الخاصة به، وستظهر له كافة المعلومات التي يبحث عنها.

إجرات صارمة

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضح المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن سيتم اتخاذ إجراءت صارمة تجاة البعض في حال التشكك فى نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات.

ما هي وظيفة الهيئة الوطنية للانتخابات؟

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالعديد من الأمور من أجل تيسير العملية الانتخابية، وهذه الأمور هي



تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.

وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.

ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.

تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.

إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.

وضــع القواعــد المنظمــة لإجــراءات عمليــة تصويــت المصرييــن المقيميــن بالخــارج فــى الاستفتاءات والانتخابـات بمـا يتفـق مع الأوضـاع الخاصـة بهـم، وتحديـد مقـار هـذه اللجـان وعددهـا، والقائميـن عليهـا، وتوفيـر الضمانـات التـى تكفـل نزاهـة عمليـة الاستفتاءات أو الانتخابــات وحيادهــا.

تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها.

تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

وضــع القواعــد المنظمــة لمتابعــة الاستفتاءات والانتخابــات مــن جانــب وســائل الإعــلام ومنظمـات المجتمـع المدنـى المصريـة والأجنبيـة، وغيرهـا، ووكلاء المترشـحين، ومراقبـة مـدى الالتـزام بتلـك القواعـد.

وضـع القواعـد المنظمـة لاستطلاعات الـرأى المتعلقـة بالاستفتاءات والانتخابـات، وكيفية إجرائهـا، ومواعيدهـا، والإعـلان عنها.

توعيــة وتثقيــف الناخبيــن والأحــزاب والائتلافــات السياســية بأهميــة المشــاركة فــى الاستفتاءات والانتخابــات، وحقوقهــم وواجباتهــم، ويجــوز لهــا أن تســتعين فــى ذلــك بالمجالــس القوميــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــى، والنقابــات المهنيــة والعماليــة، ووســائل وأجهــزة الإعــلام، وغيرهــا.

إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.

وضـع الإجـراءات التيسـيرية اللازمـة لتمكيـن الأشـخاص ذوى الإعاقـة مـن الإدلاء بأصواتهـم فـى الاستفتاءات والانتخابـات.

وضـع مدونـة للسـلوك الانتخابـى تكـون ملزمـة لـكل مـن المترشـحين والأحـزاب السياسـية ومؤيديهـم وتحـدد الجـزاءات المترتبـة علـى مخالفتهـا.

إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـى الجريـدة الرســمية، وفــى صحيفتيــن يوميتيــن واســعتى الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومــا علــى الأقـل مـن اليـوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.



دعوة عامة

الهيئة الوطنية للانتخابات

ووجهه الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة عامة إلى كافة وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وجميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة والتي قد حضرت وقائع المؤتمر الصحفي اليوم إلى تغطية الانتخابات أثناء اجرائها، وذلك في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ولم يتم تحديد الموعد النهائي حتى الآن لإجراء الانتخاب الرئاسية، ولكن من المقرر أن يتم اجرائها خلال الشهور القليلة القادمة، وقبل 120 يومًا من انتهاء الفترة الرئاسية الحالية، وسيتم الإعلان بحد أقصى عن النتيجة النهائية يوم 2 مارس 2024، وقبل انتهاء الفترة الرئاسية الحالية والتي ستنتهي يوم 1 أبريل 2024، حيث كان قد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في الأول من شهر أبريل عام 2018، والتي استمرت الفترة الرئاسية لمدة 6 سنوات كما ينص عليها الدستور المصري.

وستبدأ فترة رئاسية جديدة بداية من عام 2024، وستستمر حتى عام 2030،

وتشهد الدولة المصرية تطور كبير خلال السنوات العشر الأواخر في كافة القطاعات والمجالات المختلفة في ظل خطة ورؤية الدولة المصرية 2030.

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ابراز المرشحين

انتخابات الرئاسة المصرية 2024 - الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعلن عدد من الأشخاص عن ترشحهم للانتخابات المقبلة ومن ابراز هذه الأسماء:-

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي.

ورئيس حزب الوفد الأستاذ عبد السند يمامة.

ورئيس حزب الشعب الجمهوري الأستاذ حازم عمر.