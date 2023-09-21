الدعم النقدي للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بعد زيادة الـ 15%

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 01:28 مساءً - تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة، حيث يصل إجمالي الدعم النقدى المخصص لبرنامج " تكافل وكرامة" بعد الزيادة إلى 36 مليار جنيه سنويا.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين، ويأتي هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن زيادة تكافل وكرامة بنسبة 15% تعد الزيادة الثانية، وذلك بعد الزيادة الأولي بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدي الدعم النقدي المشروط، ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.