أخبار اليمن : الخارجية تحذّر هرجيسا من الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني

الخارجية تحذّر هرجيسا من الارتماء في أحضان الكيان الصهيونيحذّرت وزارة الخارجية والمغتربين السلطات في هرجيسا من التمادي في الارتماء بأحضان كيان العدو الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، أن الوقوف في صف ألد أعداء الأمة ومحاولة إرضاء الكيان الصهيوني الغاصب، لن يحقق أي مكاسب أو يعالج أي مشاكل داخلية ولن يجلب لصاحبه سوى الخزي والخسران.

وأشارت إلى أن القدس مدينة عربية إسلامية محتلة وأن الكيان الغاصب مهما حاول، لن يتمكن من طمس هذه الحقيقة، أو يغير من حقيقة كونه كيانًا غاصباً قائماً على الاحتلال والعدوان.

ولفت البيان، إلى أن التقارب المشؤوم والعلاقة المشبوهة، يعكسان بوضوح حجم العزلة السياسية والأخلاقية التي يعيشها كيان العدو الصهيوني، لا سيما بعد جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة.

وجددتّ وزارة الخارجية، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم للشعب الصومالي ولأمن واستقرار الصومال، والرافض للمخططات الإسرائيلية في الصومال والتي ستواجه بإجراءات حازمة.