برنامج "معكم منى الشاذلى" قريبا على شاشة ON (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 03:31 مساءً - أعلنت شبكة قنوات on عن تقديم الإعلامية منى الشاذلي برنامجها "معكم" بشكله وموسمه الجديد على شاشة قناة on، خلال الفترة المقبلة، وانطلاق أولى حلقاته قريبا.

ونشرت قناة on عبر حسابها على "فيسبوك" فيديو تشويقيا لبرنامج معكم منى الشاذلى، معلقة عليه: " لو مشغول أو وراك حاجة فضي نفسك عشان لازم تكونوا مستعدين وجاهزين للمفاجأة، انتظروا معكم منى الشاذلي قريباً على ON".

يذكر أن الإعلامية منى الشاذلي قدمت حلقة خاصة مؤخرا من برنامج "معكم منى الشاذلي"، عاش فيها الجمهور أجواء مميزة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، خلال الحفل الذي أقيم بقيادة المايسترو المغربي أمين بودشار، على مسرح سمارت بالعلمين الجديدة.

ووصفت الشاذلي اللقاء بأنه "حلقة صيفية استثنائية بالعلمين الجديدة من مهرجان العالم علمين"، مضيفة: "المهرجان الصيفي اللي كله يوم فيه مليان بالفعاليات المتعددة، حلقة بمضمون مختلف، الجمهور هو البطل فيها، في تجربة جميلة نستمتع بيها".

من جانبه، عبّر الموسيقار أمين بودشار عن سعادته بتواجده في مصر وسط الجمهور المصري والجالية المغربية، مشيرا إلى أنها المرة الأولى له التي يزور فيها مصر، متمنيا حفلة مختلفة وليلة ممتعة.

وتنوعت الأغاني التي رددها الجمهور خلف المايسترو المغربي، من القديم لأم كلثوم وعبد الحليم، للغناء بالفصحى من أشعار نزار قباني، والأغاني الوطنية مثل "أحلف بسماها"، مرورا ببعض أغاني التسعينات لعمرو دياب ووردة، وكذلك الأغاني الشعبية مثل "يا بنت السلطان"، وختاما بالأغاني الحديثة على غرار "الغزالة رايقة".