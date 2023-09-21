محمد صلاح يسجل ولا يحتفل فى ريمونتادا ليفربول ضد لاسك لينز.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 10:18 مساءً - ساهم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى فى ريمونتادا ليفربول ضد لاسك لينز النمساوى بعدما شارك كبديل فى مباراة اليوم، والتى حول فيها الريدز تأخرهم بهدف إلى فوز 3-1 على ملعب "لينزر" معقل الفريق النمساوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.لاسك لينز ضد ليفربول

أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف فلوريان فليكر، ليتقدم لاسك لينز ضد ليفربول، فى الدقيقة 14 من زمن المباراة، من تسديدة قوية على سكنت على يمين الحارس.

وفى الشوط الثانى أدرك ليفربول التعادل عبر نونيز من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وأضاف لويس دياز الثانى في الدقيقة 63، وشارك محمد صلاح في الدقيقة 74 بدلا من ريان جرافنبرخ، وسجل محمد صلاح الهدف الثالث فى الدقيقة 88 ولم يحتفل فى أول ظهور مع ليفربول بالدورى الأوروبى منذ انتقاله إلى الفريق فى 2017 قادما من روما.هدف محمد صلاح

لاسك لينز ضد ليفربول

وخاض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: كيلير.

الدفاع: كوناتي، فان دايك، تسيميكاس وإندو.

الوسط: جرافنبرتش، إليوت وباجسيتيك.

الهجوم: دوك، دياز ونونيز. لاسك لينز ضد ليفربول

ويقع فريق ليفربول فى المجموعة الخامسة، التى تضم بجانبه أندية: لاسك لينز، سان جيلواز، تولوز.