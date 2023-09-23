وزير النقل يوافق على منحة جديدة لعمال السكك الحديدية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - منحة العام بداية العام الدراسي، قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل، صرف منحة العام الدراسي الجديد للعاملين في الوزارة.

وكان وزير النقل، ووافق على منحة المولد النبوي، للعاملين بالمترو والسكك الحديد والمقدرة بـ 750 جنيها.

وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالسكك الحديدية بطلب لوزير النقل لصرف منحة لكافة العاملين؛ لتشجيعهم على أداء مهام أعمالهم وتقديم أفضل خدمة للركاب.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على استغلال الفترة المقبلة في زيادة الطاقة والعطاء بالسكك الحديدية، وأكد على أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتشغيل، والتي تشمل تشغيل جهاز التحكم، وتشغيل كافة التقنيات التكنولوجيا التي تساهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمة بالسكك الحديدية.

ويذكر أن وزير النقل سبق واعتمد أكثر من منحة لعمال السكك الحديد خلال الشهور الأخيرة.

درجات الأمان

على صعيد آخر، شددت السكك الحديدية على كافة قطاعات الهيئة العمل باتخاذ اقصى درجات الأمان لمنع أي مخاطرة وأي شيء يهدد سلامة التشغيل.

فمع اقتراب العام الدراسي تشهد الهيئة القومية للسكك الحديدية إقبال شديد على القطارات وعلى السفر الأمر الذي يجعل أعداد الركاب يرتفع مقارنة بالشهور الأخرى وخاصة بداية العام الدراسى.

طرق حجز التذاكر

من ناحية أخرى، رصدت فيتو عدد من طرق حجز التذاكر التي تجنب الراكب الزحام وتحافظ على صحة الركاب بعيدا عن زحام شبابيك تذاكر القطارات بمحطة مصر والتى تهدد سلامة الركاب بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويأتي على رأس طرق الحجز، الطرق الإلكترونية من خلال الحجز الإلكتروني من على موقع الهيئة القومية للسكك الحديدية، والحجز عن طريق ماكينات atm بالإضافة إلى الحجز من خلال مكاتب الحجز ببعض النوادي والنقابات، ويضاف إلى ذلك الحجز من خلال الشبابيك الخاصة بالتذاكر.

بدأت السكك الحديدية نظام الحجز من خلال الأبلكيشن والموقع الخاص بتذاكر القطارات والتابع للسكك الحديدية من خلال هذا الرابط ومن خلال الضغط على الرابط يتم تحميل التطبيق على الهاتف للمواطن على أن يتابع الخطوات ويواصل الحجز من على التطبيق بدلا من الذهاب للمحطة.



وأعلنت هيئة السكة الحديد تقديم خدمة جديدة لحجز تذاكر القطارات إلكترونيا من خلال ماكينات "TVM" الذاتية والآلية بنظام "الفيزا كارت" في الأماكن العامة والنوادي.

وأكدت الهيئة، البدء في تشغيل أول ماكينة TVM لحجز تذاكر القطارات بالنوادي والأماكن العامة ضمن خطة الهيئة في مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم خدمات حجز التذاكر عن طريق ماكينات الحجز الذاتي آليًا لجميع القطارات المكيفة للوجهين القبلي والبحري بنظام الفيزا كارت وكارت الهيئة المدفوع مقدمًا الذي يُصدَر من جميع مكاتب الاشتراكات على مستوى الجمهورية ويتيح التعامل به على جميع شبابيك التذاكر والماكينات الذاتية.



نوادٍ تقدم خدمة الحجز

وأوضحت الهيئة أنه تم تدشين الخدمة بنادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي وتعد الماكينة المنفذ الأول لصرف التذاكر بالمدينة للعمل على راحة الركاب باعتبارها خدمة جديدة تقدمها الهيئة للقاطنين بمدينة 6 أكتوبر لخدمة أعضاء النادي وأهالي المدينة تمهيدًا للتوسع في منافذ صرف التذاكر من داخل النوادي الكبرى والجامعات على مستوى الجمهورية.



ولم تغن الطريقة القديمة لحجز تذاكر القطارات عن النظام القديم لحجز التذاكر من خلال شبابيك التذاكر المنتشرة على مستوى الجمهورية فى الوقت نفسه تسعى السكك الحديد لتشديد الإجراءات الاحترازية والتباعد لتقليل انتشار فيروس كورونا وتكثيف التعقيم فى كافة القطارات والمحطات على مدار الساعة