الرئيس السيسي: 5000 شركة تابعة للقطاع الخاص تعمل معنا فى تنفيذ المشروعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 01:36 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك 5000 شركة مصرية تابعة للقطاع الخاص كانت تعمل مع الدولة خلال السنوات الماضية في تنفيذ المشروعات على أرض مصر.

أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ: "هل الدولة كإرادة سياسية حريصة على إن القطاع الخاص يقود التنمية في مصر؟ أيوه ده موجود وتم ترجمته مش بس تصريحات من جانب الحكومة أو من جانب القيادة السياسية ولكن من خلال إجراءات فعلية".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كان الهدف منها إن كل الاستثناءات التي تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه، كل الكلام ده تم إلغائه تماما حتى نعطى العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع".