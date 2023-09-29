نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المتحدة": جميع وسائلنا الإعلامية تقف على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنه بعد الإعلان رسميا عن بدء الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية التي تعتبر أهم حدث يحدد مصير المصريين ويرسم خطوات وطريق مستقبل بلادنا مصر لما لمنصب رئيس الجمهورية الذي تجرى حوله الانتخابات من أهمية، فإنها تؤكد أن جميع قنواتها وصحفها ومواقعها وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزاما بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى للصحافة ومواثيق الشرف الاعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

وأكدت الشركة المتحدة أنها ستنفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية خلال فترة الدعاية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ في إطار حرصها على تعريف المواطن المصري وتوعيته بأهمية الانتخابات واجراءاتها المختلفة وكذلك كل برامج وأنشطة المرشحين بما يعكس صورة مصر الحضارية وعراقة وريادة إعلامها.

وأشارت الشركة المتحدة إلى تأهب جميع اصداراتها لتقديم أكبر تغطية للحدث الأهم في مصر؛ بداية من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان المخطط الزمني؛ مرورا بفترات التوكيلات وفتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات والإعادة وفرز النتائج وإعلان الفائز، وذلك من خلال عدد من الصحفيين والإعلاميين المدربين وعبر أحدث وسائل التكنولوجيا والأدوات المتطورة التى تملكها الشركة وتساعد في إتمام المهمة.

ويأتي بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محددا لموقفها من كافة المرشحين الفعليين بعد فتح باب الترشح، مرحبا بالتواصل مع حملات المرشحين جميعهم في إطار المتفق عليه من قواعد مهنية منظمة.