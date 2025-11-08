تحذيرات من كارثة بيئية وصحية في غزة

تحذيرات من كارثة بيئية وصحية في غزةيعاني سكان قطاع غزة من أكوام القمامة التي تهددهم بكارثة بيئية وصحية وشيكة خاصة بين الأطفال، وذلك بعد عامين متواصلين من جريمة الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن سكان في القطاع ومسعفين تحذيرهم من أن "الأجواء السيئة تسبب الإسهال والأمراض الجلدية، خاصة بين الأطفال".

وذكرت أن "أكوام من القمامة المغطاة بالذباب في جميع أنحاء غزة تنتشر وسط أنقاض الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة" التي ضربت القطاع.

وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 69,169 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 170,685 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.