يونايتد يخطف تعادلاً قاتلاً من توتنهام
تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه توتنهام هوتسبير 2-2 في المباراة المثيرة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح برايان مبيمو لاعب يونايتد التسجيل من محاولة فريقه الأولى على المرمى في الدقيقة 32، إذ حول تمريرة أماد ديالو إلى داخل الشباك بعد فشل توتنهام في تشتيت الكرة.
وبدا أداء توتنهام باهتًا قبل الاستراحة، قبل أن يعادل البديل ماتيس تيل النتيجة في الدقيقة 84، ثم منح ريتشارليسون فريقه التقدم بعد سبع دقائق أخرى.
وسجل ماتيس دي ليخت هدفا برأسه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود مانشستر يونايتد للتعادل 2-2.
وبهذا التعادل يمدد مانشستر يونايتد مسيرته الخالية من الهزائم إلى خمس مباريات ويرفع رصيد كل فريق إلى 18 نقطة من 11 مباراة ليصل توتنهام للمركز الثالث ومانشستر يونايتد للسابع بفارق الأهداف.
