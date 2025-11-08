الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بزراعة شجرة الليتشي لما لها من فوائد مميزة، كما أنها تنمو بسرعة وتنتج ثمارًا بعد 3 سنوات فقط من شتلها تقريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الشجرة تحتاج إلى مناخ دافئ وتربة حامضية، وقشور ثمرتها وبذورها غير صالحة للأكل ومستهلكة للمياه، وأكد أنها شجرة مرتفعة العائد الاقتصادي تزرع في مصر على نطاق ضيق لعدم توافر المناخ المناسب.

فاكهة تقضي على الشيخوخة وهترجعك شباب زي الأول.. مشروع مربح وفوائد لا تتوقعها

وأضاف نقيب عام الفلاحين في تصريحات صحفية، أن “أسباب عدم انتشار زراعة هذه الأشجار في مصر ترجع لكونها فاكهة استوائية تحتاج لمناخ دافئ ورطب غير متوفر في الظروف العادية، كما أن زراعتها في مصر تحتاج خبرة زراعية غير موجودة بمصر، وتحتاج لتربة حامضية خصبة والتربة المصرية قلوية”.

فاكهة تقضي على الشيخوخة

وأشار أبو صدام إلى أن أشجار الليتشي تزرع غالبًا في مصر داخل صوب بلاستيكية يتحكم فيها بالمناخ والتربة وعدد مرات الري، وفي أماكن قليلة تزرع كأشجار زينة لأنها دائمة الخضرة ومظهرها جميل وأوراقها عريضة، وتنتج ثمارًا مستديرة لون قشرتها حمراء وردية، لها قلب أبيض رائحته زهرية وطعمه لذيذ يمكن أكله طازجًا، كما يُصنع منها مربى فوائدها الغذائية عالية، وطعمها رائع يشبه طعم العنب، وتُستخدم جذورها وزهورها في الكثير من الاستخدامات الطبية والعطرية.

وأوضح أن فاكهة الليتشي مرتفعة السعر، حيث يتعدى سعر الكيلو الواحد منها 200 جنيه، وموطنها الأصلي الصين، وتسمى هناك بفاكهة الأباطرة، وتزرع من البذور أو الترقيد الهوائي والشتلات، ويكون إنتاجها في فصل الصيف، مضيفًا أن “ثمرة الليتشي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، وبنسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة والأحماض والمعادن غير المتوفرة في الكثير من الفواكه، وهي تساعد في حماية الجسم من الكثير من الأمراض، وخاصة نزلات البرد والإنفلونزا، وتؤخر علامات الشيخوخة وتحسن الصحة العامة وتنشط الدورة الدموية، وتُسمى باسم – فراولة التمساح، بسبب شكل ثمارها الشبيه بالفراولة”.