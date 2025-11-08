العالم اليوم - بطلة مسلسل "كارثة طبيعية" الحقيقية .. تعرف على أم الـ7 توائم

انتم الان تتابعون خبر بطلة مسلسل "كارثة طبيعية" الحقيقية .. تعرف على أم الـ7 توائم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 نوفمبر 2025 07:12 مساءً - في مسلسل "كارثة طبيعية" المصري، يعيش محمد شعبان وزوجته شروق حياة هادئة نسبيا، قبل أن تتغير حياتهما بشكل مفاجئ بعد اكتشاف أن شروق حامل بـ5 توائم دفعة واحدة، لتصبح سبعة في وقت لاحق. لكن المسلسل الذي يمزج بين الطرافة والواقعية، أعاد إلى الأذهان قصة السيدة المصرية غزالة التي التقى بها موقع دوت الخليج عام 2022.

وسبق أن رزقت غزالة، 40 عاما من محافظة البحيرة، وزوجها مزارع بالأجرة اليومية، بثلاث بنات، وكان الأطباء قد أخبروها بأنها لن تنجب مرة أخرى. غير أن الأعراض المفاجئة للحمل قلبت حياتها رأسا على عقب، حين اكتشف الأطباء أن رحمها يحتوي على 9 أطفال.

قالت غزالة في لقاء سابق مع موقع "دوت الخليج": "كانت صدمة، كأن الدنيا توقفت بي عند هذه اللحظة، لم أعلم ماذا أفعل، وكيف سأدبر معيشة 12 طفلاً دفعة واحدة، ولكن قدرة الله فوق كل شيء".

وفي الشهر الثالث من الحمل، عرض عليها أحد الأطباء إجراء عملية إجهاض لتقليل عدد الأجنة وترك طفلين أو 3 فقط، لكنها لم تتمكن من دفع تكلفة العملية البالغة 4000 جنيه، فاختارت متابعة الحمل. توفي اثنان من الأجنة لاحقا، ليبقى سبعة توائم.

خلال الأشهر الأخيرة من الحمل، كان زوجها يشتري لها حقنا بسعر 200 جنيه لتوسيع بطنها حتى يتمكن الأطفال من الحركة، وتمت الولادة في الشهر الثامن بأحد مستشفيات محافظة الإسكندرية.

بعد الولادة، عرضت امرأة على غزالة شراء إحدى بناتها مقابل أموال وعمارة، لكنها رفضت: "ولادي حتة من لحمي".

وخوفا من أي محاولة خطف للأطفال أثناء الولادة، استعانت الأسرة بضابط شرطة لتأمين غرفتها. كما رفضت الأسرة عرضا من أسرة من الخارج لتغطية جميع نفقاتهم والسفر معهم، متمسكة بالبقاء في مصر.

اليوم، لدى غزالة 10 أبناء، بينهم 7 توائم يدرسون في نفس الصف الدراسي، وتعيش الأسرة على دخل لا يتجاوز 3000 جنيه شهريا. وتقول: "أعاني أنا وزوجي من مرض السكري، ولم نجد له وظيفة دائمة تضمن دخلا دائما لنا بدل دخله المتقطع بالأجرة اليومية الذي لا يتعدى مجموعه 3 آلاف جنيه شهريا، بخلاف أن أحد الأطفال أجرى عملية في القلب، وواحدة تعاني ضمورا في المخ".

الواقع أكثر تحديا، إذ تتطلب رعاية عشرة أطفال إدارة يومية دقيقة وسط ظروف مالية وصحية صعبة للغاية.

وعن نظرة المجتمع المحلي لها، قالت غزالة: "الأهالي في منطقتنا كانوا سعداء بي وبأطفالي، ووقفوا بجانبي وأنا في المستشفى، وكانوا يتوالون على زيارتي".

وأكدت غزالة أن التوائم الـ7 في نفس الفصل الدراسي لن يُمنعوا من التعليم، وأنها وزوجها سيواصلان توفير فرص الدراسة لجميع أطفالهم.