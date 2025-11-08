نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الديمقراطيون يدمرون اقتصادنا العظيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين بتدمير اقتصاد البلاد، داعيًا إلى إنهاء الإعاقة البرلمانية (الفيلباستر).

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "الديمقراطيون يفوزون من خلال تدمير اقتصادنا العظيم والمعجزة، وهذا بالضبط ما يسعون لتحقيقه. أنهوا الإعاقة البرلمانية (الفيلباستر)!".

وفي وقت سابق اليوم، نشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض تصريحا على لسان ترامب قال فيه: "إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، فعلى الجمهوريين إلغاء الفيلباستر فورا والاهتمام بعمال أمريكا".

الإعاقة البرلمانية (الفيلباستر)، هي آلية برلمانية في مجلس الشيوخ الأمريكي تسمح لأقلية من الأعضاء (عادة 41 من أصل 100) بعرقلة التشريعات، ويُطلب عادة 60 صوتا لكسر الإعاقة والمضي قدما في التصويت.

وها قد دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية يومه الـ 34 على التوالي، ليقترب بذلك من تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة إغلاق في التاريخ الأمريكي.

وأفادت شبكة "سي بي إس" الإخبارية بأن مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن عطلة حتى يوم الاثنين المقبل، مما يعني استمرار أزمة التمويل حتى ذلك الموعد على الأقل، لتبلغ مدة الإغلاق 34 يوما، وهي تقترب من الرقم القياسي المسجل خلال العهد الأول للرئيس دونالد ترامب والذي بلغ 35 يوما، فيما لم تظهر لحد الآن أي مؤشرات على حل قريب للأزمة.