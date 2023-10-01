نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تشارك الطلبة في زراعة أشجار مثمرة بمدرسة سميرة موسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة مدرسة سميرة موسى بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية بمشروع الإسكان البديل، وذلك في أول يوم دراسي بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 ورافقها أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة انتظام العملية التعليمية واستكمالا لمخطط التنمية الشاملة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لمواطني الاسكان البديل بروضه اكتوبر للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل الحياة.

وتابعت هند عبد الحليم انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة والتجهيزات وتفقدت الفصول الدراسية للصفين الأول الابتدائي والإعدادي.



وشاركت نائب المحافظ الطلاب في زراعة أشجار مثمرة بالمدرسة بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال وذلك في اطار برنامج التعاون مع الهيئة لزراعة ٦١٥ شجرة مقدمة بمدارس حدائق اكتوبر بهدف غرس روح العمل لدى الطلاب وتعليمهم زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ على البيئة ودعم الأنشطة الطلابية.

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