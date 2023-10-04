نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى أكتوبر.. "الصحفيين" تنظّم معرضًا بعنوان "الصحافة في ساحة الشرف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، معرضًا في بهو النقابة؛ بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر العظيم، بعنوان “الصحافة المصرية في ساحة الشرف.. أبطالنا في أكتوبر”.

وعرضت النقابة في معرضها، صورًا للمحررين العسكريين الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973، وتفاصيل عنهم، مثل أرقام قيدهم، وغيرها؛ وذلك احتفاءً بالجهود العظيمة التي قاموا بها خلال المشاركة في الحرب وتغطيتها.

وكان قد نشر جمال عبدالرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أسماء وصور المراسلين الحربيين والعسكريين الذين خاضوا حرب أكتوبر.

لجنة المرأة تعقد ندوة "صانعة الأبطال.. شريك في تحقيق النصر"

وعقدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، برئاسة دعاء النجار عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة المرأة، أمس، صالون المرأة، وذلك تحت عنوان "صانعة الأبطال.. شريك في تحقيق النصر".

حضر اللقاء خالد البلشي نقيب الصحفيين، جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومن الزملاء أعضاء المجلس حسين الزناتي، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد الجارحي، ولفيف من الزميلات والزملاء بالصحف المختلفة، وأساتذة الجامعات، وأعضاء بالمجلس القومي للمرأة.

تحدّث في الندوة الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع، وعضو المجلس القومي للمرأة، ومن أسر الشهداء السيدة نهلة أحمد ابنة الشهيد البطل مقدّم أحمد حسن أحد أبطال سلاح الدفاع الجوي بحرب أكتوبر، السيدة هيام حامد أرملة الشهيد البطل رائد طيار سليمان ضيف الله أحد أبطال حرب أكتوبر، والزميلة العزيزة هدى مراد، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وشقيقة الشهيد البطل رائد محمود أحمد مراد بسلاح المدرعات بحرب أكتوبر، والسيدة صباح يوسف والدة الشهيد الرائد وائل كمال، الذي استشهد في أحداث مطار العريش عام 2017، ضمن كتيبة الأبطال 103 صاعقة كتيبة العقيد أركان حرب “أحمد منسي”.

صالون تواصل الأجيال بنقابة الصحفيين يعقد جلسته الثالثة احتفالًا بنصر أكتوبر

وتعقد لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، مساء اليوم الأربعاء، الحلقة الثالثة من صالون تواصل الأجيال، تحت عنوان “الصحافة بين جبهة أكتوبر النصر وجبهة الوعي”؛ وذلك احتفاءً باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويُعقد صالون تواصل الأجيال شهريًا؛ بهدف التواصل بين أجيال مهنة الصحافة، ونقل خبرات الأساتذة الروّاد للأجيال التالية.

ويستضيف الصالون عددًا من روّاد المهنة، الذين قاتلوا بالقلم على جبهة جبهة حرب تحرير سيناء، أكتوبر 1973، وأبطال من المُقاتلين أصحاب البطولات من القوات المسلحة؛ للاستفادة من دروس وروح انتصارات أكتوبر، في مواصلة القتال على جبهة الوعي والتنوير.

ودعا أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة، ومدير الصالون، أساتذة وشباب المهنة للمشاركة في الحلقة الخاصة، التي تأتي بحضور أبطال من الصحفيين الذين قاتلوا بالسلاح والقلم في حرب أكتوبر.

2cde342a-9118-4d91-9252-3ea498208bee

5a798d76-cd80-4d85-9da1-823d64ec6579

40dceec1-ba50-46dd-a3fe-84b36d9aff22

527d9b45-3790-4387-80ed-85098fbf2da5

736bf249-4f16-463b-8cab-10fd94fd2688

837a46af-4788-4de6-9cd8-203fbd003c89

7943f5ee-a03b-41b9-a266-7b273632deb7

a263fce3-89c7-4515-be36-1b909b84f87b

b4c97e22-ab7a-4d6c-8c25-aa06ad22a064

b8c4f885-d262-45a1-8316-cc9085b26ffd

e0b69662-4508-436c-8e80-1d1259e807b4