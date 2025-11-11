نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبارات منتصف العام الدراسي 2025 – 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق اختبارات منتصف العام الدراسي 2025 – 2026 لجميع المراحل التعليمية، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 10 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من الوزارة.

وأكدت الوزارة أن امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ستُعقد خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 17 يناير وتستمر حتى 22 يناير 2026.

كما أوضحت الوزارة أن إجازة منتصف العام ستبدأ يوم السبت 24 يناير وتستمر حتى الخميس 5 فبراير 2026، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام المدارس بالإجراءات المنظمة لعقد الامتحانات وضمان تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، مع مراعاة تطبيق التعليمات الخاصة بسير اللجان والانضباط داخل المدارس.