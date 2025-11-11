العالم اليوم - إعلامي إنجليزي: لهذا السبب محمد صلاح أكبر مشكلة في ليفربول

انتم الان تتابعون خبر إعلامي إنجليزي: لهذا السبب محمد صلاح أكبر مشكلة في ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 12:25 مساءً - أثار الإعلامي الإنجليزي الشهير أدريان دورهام جدلا واسعا بعد أن وصف النجم المصري محمد صلاح بأنه "أكبر مشكلة يواجهها ليفربول حاليا".

وفي برنامجه الشهير على منصة "توك سبورت"، طالب دورهام المدرب الهولندي آرنه سلوت باتخاذ قرار "جريء" بإبعاده عن التشكيلة الأساسية من حين لآخر.

وجاءت تصريحاته عقب خسارة ليفربول القاسية أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دورهام: "لا أعتقد أن أداء فلوريان فيرتز هو المشكلة الكبرى في ليفربول، برأيي محمد صلاح هو المشكلة الحقيقية. إنه لا يبذل جهدا كافيا من الناحية الدفاعية، ورغم تسجيله 5 أهداف هذا الموسم، إلا أن ذلك لا يبرر منحه حرية مطلقة دون القيام بعمل جماعي واضح".

وأضاف: "الأمر يحتاج إلى مدرب قوي يملك الجرأة لإبقاء صلاح على مقاعد البدلاء بانتظام، لأن الفريق أصبح يعتمد عليه بشكل مبالغ فيه دون فاعلية جماعية كافية".

ويُذكر أن محمد صلاح شارك في 13 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في مختلف البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى.