محمد عبدالله: أحمد عبدالرؤوف سيرحل عن الزمالك.. ونونو ألميدا الأقرب لتدريب الفريق

علَقَ محمد عبدالله نجم الزمالك والأهلي السابق على نهائي كأس السوبر المصري بين القطبين، والذي جمع الفريقين مساء أمس الأول الأحد 9 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وحسم الأهلي قمة نهائي السوبر المصري بثنائية في الزمالك، سجلها أشرف بن شرقي ومروان عطية ليتوج الأحمر بالسوبر المحلي للمرة السادسة عشرة في تاريخه.



وقال محمد عبدالله في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وباللاتفاق مع جون إدوارد المدير الرياضي، قرروا إنهاء مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الفريق بعد خسارة لقاء القمة في نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وتابع: الزمالك اقترب من الاتفاق مع المدرب البرتغالي نونو ألميدا لتدريب الفريق خلفًا لعبد الرؤوف، وذلك بترشيح من جون إدوارد الذي عمل مع ألميدا من قبل في فريق فاركو، حيث يرغب إدوارد في استغلال فترة التوقف الدولي الجارية بالتعاقد مع مدرب أجنبي.

