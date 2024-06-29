التعليم ترد على شكاوى طلاب الثانوية العامة من وجود أخطاء بامتحان الفيزياء

اشتكى عدد من طلاب الثانوية، من وجود أخطاء في بعض أسئلة امتحان مادة الفيزياء، التي أدوا الامتحان فيها، اليوم السبت.





فجاء أحد الأسئلة: في الشكل الموضح مغناطيسان حركة وملف، ويطلب من الطالب تحديد حركة كل مغناطيس بعد إغلاق مفتاح في الملف، في حين أنه لم يتم ترقيم أي منهما، ما يجعل الطالب غير قادر على الاختيار.

وسؤال آخر حول: ملف دائري عدد لفاته 60 لفة ومساحة وجهه 36cm2 يخترقه فيض مغناطيسي عمودي على مستوى الملف كثافة فيضه (1=10 أس 6 T)، فإذا دار الملف نصف دورة في زمن قدره 400ms فإن القوة الدافعة المستحثة اللحظية المتولدة في الملف=، وقال الطلاب إن الخيارات الأربعة لهذا السؤال لا يطابق إحداها الإجابة الصحيحة.

وسؤال ثالث جاء فيه: يوضح الشكل العلاقة بين القوة الدافعة المستحثة في مولد تيار متردد مقاومة ملفه 500 مع الزمن، ويطلب من الطالب تحديد الدائرة التي تصلح لاستبدال العمود الكهربي بالمولد ليعطي نفس شدة التيار قبل الاستبدال، لكن الكثير من الطلاب قالوا إن الإجابات الأربعة لا يمثل إحداها إجابة الامتحان.

بدوره قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إرسال امتحان الفيزياء ونموذج الإجابة، للجنة الفنية المنوط بها مراجعة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة ومدى مطابقة الامتحان للمواصفات قبل بدء التصحيح.

وتتولى لجنة مكونة من 10 خبراء مراجعة نموذج إجابة الامتحان وكراسة الأسئلة، لتحديد مدى مطابقة الامتحان للمواصفات، قبل بدء التصحيح، لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الطلاب.

جدير بالذكر أنه يتم سحب 4 امتحانات من بنوك الأسئلة بشكل آلي، واختيار أحد الامتحانات ليؤديه الطلاب، دون تدخل بشري، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية للحفاظ على سرية الامتحانات ومنعًا لتسريبها.