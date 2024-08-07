نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الثانوية العامة 2024.. ننشر قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة وينطلق تنسيق الثانوية العامة 2024 الذي يكون على 3 مراحل، حيث مقرر أن يبدأ طلاب المرحلة الأولى تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات بداية من الأسبوع المقبل.

وتزامنا مع قرب انطلاق تنسيق المرحلة الأولى ينشر موقع "دوت الخليج"، قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي في التالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة الزقازيق الأهلية.

13. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

14. جامعة المنوفية الأهلية.

15. جامعة بني سويف الأهلية.

16. جامعة أسيوط الأهلية.

17. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

18. جامعة المنيا الأهلية.

19. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

20. جامعة الإسكندرية الأهلية.