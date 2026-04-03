«جمبلاط» يتابع سير العمل بشركات ووحدات الإنتاج الحربي ويوجّه بترشيد استهلاك الكهرباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أبريل 2026 01:39 مساءً - اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بملفات العمل المنوطة الشركات والوحدات التابعة للوزارة بتنفيذها.

وأصدر "جمبلاط" توجيهات بشأن تطبيق الإجراءات التي وضعتها رئاسة مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، مشددًا على الالتزام بتنفيذها داخل ديوان عام الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وكافة الشركات والوحدات التابعة، بما يضمن استمرار الإنتاج الحربي في أداء دوره التصنيعي بمختلف المجالات على أكمل وجه.

كما وجّه الوزير بضرورة تفعيل وتعزيز دور المكاتب الإعلامية بالشركات والوحدات التابعة، ودعم دور المسؤولين الإعلاميين بها باعتبارهم حلقة وصل فاعلة بين الوزارة والعاملين بالإنتاج الحربي، وكذلك مع المواطنين.