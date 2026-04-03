اندلاع حرائق في وحدات تابعة لمصفاة نفط في الكويت بعد هجوم بمسيرات

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 02:15 مساءً - العربية نت_ أدى هجوم بطائرات مسيرة استهدف الجمعة مصفاة “ميناء الأحمدي” للنفط في الكويت إلى اندلاع حرائق في عدد من وحداتها التشغيلية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية “كونا”.

ونقلت “كونا” عن “مؤسسة البترول الكويتية” أن مصفاة “ميناء الأحمدي” تعرضت فجر اليوم (الجمعة) لاستهداف آثم بطائرات مسيرة ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من الوحدات التشغيلية.

وأضافت أن فرق الطوارئ تعمل على احتواء الحرائق ومنع امتدادها.

