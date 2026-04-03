نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا الاستثمار والمالية: استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام الأسبوع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 أبريل 2026 02:15 مساءً - أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة والخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية،، استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام الأسبوع؛ لضمان استقرار حركة التجارة الخارجية.

أشار الوزيران، فى بيان صحفي مشترك، إلى أننا حريصون على كفاءة التشغيل بالموانئ والمنافذ الجمركية مع الالتزام بترشيد الطاقة فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وأننا نعمل على خفض تكاليف التداول والتخزين لتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال.

أضاف الوزيران، أننا نعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم جاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، مشيرين إلى ضرورة التعاون بين كل «جهات العرض» والعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الإجراءات التصديرية.

أوضح الوزيران، استمرار فحص الواردات حتى السادسة مساءً يوميًا لضمان سرعة الإفراج وتيسير حركة التجارة، وإتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا وتقديم كل الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية على مدار الساعة بالبنوك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرا الاستثمار والمالية: استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.