موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 09:36 مساءً - تستضيف مصر منافسات كأس العالم لكرة اليد للأندية ، بمشاركة الأهلي والزمالك خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر من العام الجاري.

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية بمدينة العلمين الجديدة والتى ستستضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل عن وقوع الأهلى بالمجموعة بجانب كلا من ، برشلونة و جامعة سيدنى بإختياره كمنظم للبطولة .

بينما وقع فريق الزمالك بالمجموعة الأولى بجانب كلا من ، توباتى البرازيلى و فيزبريم المجرى .

وشارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر و من الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء .

كما شهد حفل القرعة حضور عدد من مسئولى الرياضة وأسرة كرة اليد بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد و مسئولو الشركة المتحدة للرياضة المنظم للقرعة و راعى الإتحاد .

وجاءت المجموعات كالتالى :

المجموعة الأولى ، فيزبريم المجرى و توباتى البرازيلى و الزمالك

المجموعة الثانية ، جامعة سيدنى ، برشلونة و الأهلى .

المجموعة الثالثة : كاليفورنيا الأمريكى وماجديبورج الألماني والخليج السعودى .

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.