تحسين الرعاية الطبية المقدمة للأكثر احتياجا يتصدر جهود التحالف الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - تصدر محور الرعاية الصحية، خاصة المقدمة للفئة الأكثر احتياجا قائمة اولوليات الحكومة والمؤسسات الحكومية والأهلية، وتأتى الرعاية الاجتماعية على رأس المحاور التنموية التي تعمل عليها خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل الارتقاء بالمنظومة الخدمية في المجال الطبي لتحسين الرعاية المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا والتقديم الصحي المباشر لهم من خلال قوافل متعددة ومتنوعة تتوجه للقرى والنجوع الأكثر فقرا

و يأتي ضمن آخر الجهود المقدمة في هذا الصدد، استكمال مؤسسة صناع الخير، العضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهود مبادرة "عنيك في عنينا" التي تهدف إلى تحسين صحة العيون وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للأكثر احتياجاً، وقامت المؤسسة بتسليم نظارات طبية مجانية لعدد كبير من الأهالي في قرية كوم البركة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك تمهيداً لإجراء عمليات جراحية عيون متخصصة

و من المتوقع أن تشمل هذه العمليات مجموعة متنوعة من التدخلات الجراحية الهامة، مثل إزالة المياه البيضاء والحول وتركيب العدسات، وغيرها من العمليات التي من شأنها تحسين الرؤية واستعادة القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، بهدف تحسين جودة حياة الأهالي وتوفير خدمات صحية متميزة بالمجان

يأتي ذلك في الوقت الذى تخطت فيه مبادرة "عنيك في عنينا"، عتبة المليون مواطن، وتعمل على تنظيم قوافل طبية موسعة للكشف على امراض العيون لأهالي القرى والنجوع .

وتعد القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، أحد أشكال الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجا ،كما ان هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة "

كما تشمل هذه القوافل ندوات تثقيف صحي وتوعية للمواطنين الأكثر احتياجا ، حيث تأتى موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعيةوالتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة) ،فيما يتم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر .