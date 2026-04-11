حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 10:26 مساءً - تتجه الأنظار إلى مواجهة تحمل الكثير من التعقيد الكروي حين يلتقي الأهلي مع سموحة في إطار منافسات المرحلة النهائية من الدوري المصري موسم 2025–2026 حيث لا تبدو المباراة مجرد محطة عادية في جدول البطولة بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة كل فريق على التعامل مع الضغوط خاصة في ظل تقارب الطموحات واختلاف الظروف قبل انطلاق اللقاء.

رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة يلا شوت بلس بالدوري المصري مجاناً بجودة قوية عالية دون تقطيع

يخوض الأهلي هذه المواجهة وهو في موقف لا يشبه عادته إذ يبحث عن انتصار يعيد إليه الاتزان بعد سلسلة من النتائج التي لم ترضِ تطلعات جماهيره، الفريق لم ينجح في تحقيق الفوز خلال آخر أربع مباريات ما جعله يدخل هذه المباراة بحالة من التركيز المضاعف أملاً في استعادة الشخصية القوية التي اعتاد الظهور بها في مثل هذه المواقف.

التعادل الأخير أمام سيراميكا كليوباترا ترك الفريق في المركز الثالث برصيد 41 نقطة وهو ما يجعل أي نتيجة غير الفوز في هذا اللقاء بمثابة تعقيد إضافي لمشواره في المنافسة على اللقب.

موقف سموحة قبل مواجهة الأهلي

أما سموحة فيدخل المباراة وهو يدرك صعوبة المهمة لكنه في الوقت ذاته يرى فيها فرصة لا تعوض لإحداث نقلة في ترتيبه، الفريق يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة ويسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية تعيد له التوازن بعد خسارته الأخيرة وتمنحه دفعة قوية في صراع المراكز المتقدمة خاصة أن المواجهات الكبيرة غالبًا ما تكون نقطة التحول في مسار الفرق.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

تقام مواجهة سموحة والأهلي المنتظرة مساء اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2026 على أرضية ستاد القاهرة الدولي، الذي يستعد لاستقبال واحدة من أبرز مباريات هذه المرحلة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وهو التوقيت الذي ينتظره عشاق الكرة المصرية لمتابعة اللقاء بينما تلعب في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ما يجعلها ضمن السهرات الكروية التي تحظى بمتابعة واسعة في المنطقة العربية خاصة مع أهمية اللقاء وتوقيته الحاسم في جدول المنافسة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سموحة

يمكن متابعة أحداث مباراة الأهلي ضد سموحة عبر شبكة قنوات أون سبورت التي تعد الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري حيث تذاع المباراة عبر قناة ON Sport، وتقدم القناة تغطية متكاملة تبدأ قبل انطلاق اللقاء بفترة كافية.

خلال استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة للحديث عن الجوانب الفنية وخطط اللعب المتوقعة كما تستمر التغطية بعد نهاية المباراة لتحليل أبرز اللقطات والقرارات التحكيمية وكل ما دار داخل المستطيل الأخضر، مما يمنح المشاهد تجربة متابعة شاملة لا تقتصر فقط على الـ90 دقيقة.

معلق مباراة الأهلي ضد سموحة

ويرافق هذه المواجهة صوت المعلق الرياضي مؤمن حسن الذي يمتلك أسلوبًا مميزًا يجمع بين الحماس والدقة في الوصف حيث لا يكتفي بنقل أحداث المباراة بل يضيف إليها إيقاعًا خاصًا يجعل المشاهد أكثر اندماجًا مع كل تفصيلة داخل الملعب.