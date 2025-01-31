الأهلي يستقبل أشرف بن شرقي ويعلق: أهلا بك فى نادى القرن (صورة)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 10:31 مساءً - رحّبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بصفقة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد بعد إتمام التعاقد معه والإعلان عن الصفقة منذ قليل، حيث انتقل اللاعب للقلعة الحمراء لمدة موسمين ونصف تبدأ من يناير الجاري.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي، عبر فيس بوك: "أشرف بن شرقي فى القلعة الحمراء"، ونشرت صورة للاعب بقميص الأهلي مكتوب عليها: "أهلاً بك في نادي القرن".

الأهلي يرحب بأشرف بن شرقي الأهلي يرحب بأشرف بن شرقي

وجاء انتقال أشرف بن شرقي للأهلي عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط الأحمر، وأعلن نادي الريان القطري أمس الأربعاء فسخ التعاقد مع أشرف بن شرقي، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "إكس".

وقال نادي الريان القطري في بيان مقتضب: "توصل نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي".

وانضم أشرف بن شرقي إلي صفوف الريان القطري في 13 سبتمبر 2023، قادمًا من الجزيرة الإماراتي في هذا التوقيت، ونستعرض مشوار أشرف بن شرقي مع الريان بعد فسخ عقده كالتالي:

44 مباراة

18 هدفًا

12 تمريرة حاسمة

16 خسارة

22 انتصارا

6 تعادلات