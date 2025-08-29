مستشار الرئيس الفلسطينى: العقبات لن توقف مسيرة إعلان الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 أغسطس 2025 10:31 مساءً - قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المسيرة الوطنية الفلسطينية نحو إعلان الدولة لن تتوقف أمام الضغوط والعقبات التي تحاول بعض القوى فرضها.

وأضاف الهباش، في تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القيادة الفلسطينية تدرس باستمرار كل الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز المكاسب التي تحققت على الساحة الدولية خلال السنوات الماضية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في نضاله العادل والمشروع، موضحًا أن الحصار لم يعد ماديًا فقط، بل تحول إلى حصار سياسي وقانوني أيضًا، إلا أن ذلك لن يحول دون استمرار الجهود حتى انتزاع كامل الحقوق الوطنية.