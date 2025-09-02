نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الدلتا التكنولوجية تواصل تقديم حلقاتها العلمية لدعم البحث والابتكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز تقديم سلسلة من الحلقات العلمية ضمن أنشطة الدراسات العليا،تحت إشراف الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الصاوي عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور عمرو عبد الهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،وذلك في إطار خطتها لتعزيز البحث التطبيقي وتشجيع الإبداع في المجالات التكنولوجية المختلفة.

ركزت الفعالية على مناقشة قضايا بحثية حديثة في المجالات التكنولوجية المتقدمة، كما شهدت حوارًا علميًا مفتوحًا أتاح تبادل الخبرات والأفكار بين الحضور، بما يسهم في تطوير جودة الأبحاث وإكسابها قيمة علمية وعملية أوسع.

كانت الحلقة الاولى بعنوان "دراسة أداء راحة الركوب والطاقة المتولدة من الاهتزازات بإستخدام نظام التعليق نصف الفعال في المركبات" ألقاها م. احمد حمدى المعيد بقسم تكنولوجيا الأوتوترونكس، والدكتور عصام مرسى رئيس برنامج تكنولوجيا الاوتوترونكس رئيسًا للجلسة.

بينما كانت الحلقة الثانية بعنوان

"تحسين خصائص المواد البوليمرية بإستخدام الجسيمات النانوية" ألقتها

م. فاطمة عابدين المعيدة ببرنامج تكنولوجيا الميكاترونكس والدكتور محمد عزت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب رئيسًا للجلسة.

ومن جانبه، اكد الدكتور السيد العجوز رئيس الجامعة،أن الجامعة تضع البحث العلمي في مقدمة أولوياتها بإعتباره ركيزة أساسية للتميز الأكاديمي، موضحًا أن هذه المبادرات تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتهدف إلى خلق بيئة بحثية محفزة قادرة على إنتاج حلول ابتكارية تخدم المجتمع وتواكب التغيرات العالمية.

واضاف رئيس الجامعة ان الحلقات العلمية تمثل منصة لتبادل الخبرات وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى إنه ا تعد فرصة متميزة للتفاعل مع الأساتذة والباحثين، بما يثري العملية التعليمية ويفتح آفاقًا جديدة أمامهم.