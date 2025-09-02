السفارة البريطانية بالقاهرة تقرر إعادة فتح أبوابها وتواصل تقديم خدماتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة فتح أبوابها ومواصلة تقديم الخدمات بعد التواصل مع السلطات المصرية.

وعلى صفحة السفارة على وسائل التواصل، قالت السفارة إنه تم تحديث نصائح السفر إذ تمت إزالة الإشعار الذى نشر فى 31 أغسطس والذى يشير إلى إغلاق السفارة مؤقتا بعد إزالة الحواجز الأمنية.

وقالت السفارة إن الدعم القنصلي يتوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمواطنين البريطانيين عن طريق الاتصال على الرقم +20 2 2791 6000.

وكانت أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، الأحد 31 أغسطس، عن إغلاق مبناها الرئيسي بعد إزالة الحواجز الأمنية المحيطة به من قبل السلطات المصرية، وذلك لحين مراجعة تداعيات هذه التغييرات.