نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي هدية تذكارية في احتفال المولد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، هدية تذكارية إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال الرسمي بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم صباح اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

حضور رسمي واسع لاحتفالية المولد النبوي

شهد الاحتفال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة وزير الأوقاف التي اختتمها بإهداء الهدية التذكارية للرئيس، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "رحمة للعالمين"، أعقبه كلمة لفضيلة شيخ الأزهر.

تكريم العلماء وأسر الشهداء

كما شمل برنامج الاحتفال إلقاء قصيدة بعنوان "1500 عام في ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"، إلى جانب عدد من الأناشيد الدينية.

وخلال الحفل، منح الرئيس السيسي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدد من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف، كما منح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم الشهيد خالد محمد شوقي عبد العال، سائق ناقلة المواد البترولية الذي استشهد في حادث العاشر من رمضان.

كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 1500 عام على المولد النبوي

أكد الرئيس السيسي في كلمته أن احتفال هذا العام يمثل خصوصية استثنائية كونه يتزامن مع مرور ألف وخمسمائة عام على ميلاد النبي محمد ﷺ، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تدعونا جميعًا لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية في حياتنا اليومية.

وأوضح أن القيم التي جاء بها الرسول الكريم تشمل إكرام الطفولة والمرأة، الالتزام بالصدق والأمانة، مواجهة التطرف والعنف، تشجيع العلم والبحث العلمي، وبناء الأوطان على أسس من العمل والإبداع.

رسالة طمأنة من الرئيس للشعب المصري

وجه الرئيس السيسي رسالة مباشرة للشعب المصري، أكد فيها يقظة الدولة وإدراكها للتحديات التي تواجهها، مشددًا على ثقة القيادة في صلابة الشعب المصري وقدراته على تجاوز الصعاب، لضمان حياة آمنة ومستقرة في ربوع الوطن.

واختتم كلمته بالتهنئة لشعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله أن يعيدها على مصر والعالم بالخير واليمن والبركات.