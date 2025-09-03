نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الخارجية الفلسطينية تبحث مع أبو الغيط أزمة غزة وحل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلعت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية الفلسطينية.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي المحتلة السفير سعيد أبو علي، خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي لم يعد يُحتمل في ظل إستمرار قتل المدنيين بشكل يومي لما يقارب 700 يوم.

كما ركز على ضرورة التحرك العاجل لوقف الحرب فورًا وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى سياسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة والهادفة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل مدينة القدس عبر توسيع المستعمرات وتهويدها، بالإضافة إلى إنه تم بحث مشاريع القرارات التي سيتم تناولها وإقرارها في مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي سيعقد غدا الخميس.

كما أطلعت شاهين، الأمين العام على الإتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لتعزيز الإعتراف بدولة فلسطين وحماية حل الدولتين، مشيرة إلى أن فلسطين تمر بأصعب المراحل خاصة ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة وتجويع وتهجير.