نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي عهد البحرين: العاصمة الإدارية الجديدة مدينة المستقبل والفرص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء، أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مدينة المستقبل والفرص، مشيدًا بالرؤية التنموية المصرية وما حققته من إنجازات كبيرة على أرض الواقع.

مباحثات بين مصر والبحرين

جاءت تصريحات ولي عهد البحرين خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها اليوم الأربعاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفي مقدمتها الاقتصاد، الاستثمار، والتبادل التجاري.

إشادة بالرؤية المصرية

قال ولي العهد البحريني: "هذه الرؤية التي يتم تنفيذها تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلقت واقعًا جديدًا بعزم وإرادة المصريين"، مشددًا على أن العاصمة الإدارية تجسد نموذجًا للمدن الذكية الحديثة.

دعوة لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى حضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وولي العهد، لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.