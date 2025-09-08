شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في معارض (أهلًا مدارس) بمختلف محافظات الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - أكد باسل رحمي ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على المشاركة بفعالية في جميع مبادرات الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الخدمية أو السلعية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية وتسهيل مشاركة أصحاب المشروعات في المعارض المركزية والمحلية والتي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة مشاركة شباب جهاز تنمية المشروعات من عملائه وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في ٧ معارض (أهلا مدارس) والتي تقام بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص المعرض الدائم بجهاز تنمية المشروعات في مدينة نصر للمعرض الرئيسي “أهلاً مدارس”، والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومن خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة وبالتنسيق مع الجهاز حيث قام بافتتاحه أمس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على تنفيذ توجيهات الدولة بإقامة أو المشاركة في المعارض الدورية سواء كانت خدمية أو سلعية وذلك للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على تخصيص قاعة الجهاز بأرض المعارض في القاهرة سنويا لصالح معرض "أهلا مدارس" للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير وإتاحة جميع المستلزمات الدراسية والأدوات المكتبية والعمل علي إتاحة الفرصة لشباب جهاز تنمية المشروعات من اصحاب المشروعات المتخصصة في هذه المجالات بالمشاركة وعرض منتجاتهم المتميزة بأسعار تنافسية.

وأضاف رحمي أن شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في 7 معارض من سلسلة (أهلا مدارس) في عدد من محافظات الجمهورية للمساهمة في توفير المستلزمات للمواطنين من جهة، ودعم أصحاب المشروعات في هذه المحافظات من جهة أخرى.

ودعا رحمي المواطنين لزيارة تلك المعارض والاستفادة من المعروضات والتي تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية مع مثيلاتها في السوق المحلي مشيرا إلى أن المعارض الحالية المقامة مواعيدها كالآتي:

معرض القاهرة بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بارض المعارض بمدينة نصر من ٧ الي ٢٢ سبتمبر .

معرضان بمحافظة سوهاج من 28 أغسطس وحتى 28 سبتمبر

معرضان بمحافظة أسوان من 27 أغسطس وحتى 15 سبتمبر

معرض بمحافظة الشرقية من 7 – 20 سبتمبر

معرض بمحافظة الإسماعيلية من 25 أغسطس وحتى 24 سبتمبر

جدير بالذكر أن سلسلة معارض أهلا مدارس تقام بمختلف محافظات الجمهورية قبل بدء العام الدراسي و تشمل أقسامًا متنوعة للملابس، الأدوات المدرسية، المنتجات الجلدية والحقائب، الأجهزة الإلكترونية و كافة مستلزمات الدراسة بتخفيضات تصل إلى 50٪ ..