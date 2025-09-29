ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 11:28 صباحاً - استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.